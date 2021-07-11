Массовая авария затруднила движение на МКАД

Москва, 11 июля. Департамент транспорта столицы сообщил об аварии на 35-м километре МКАД. Данные о пострадавших не поступали.

На дороге столкнулись четыре автомобиля. Покореженные машины заблокировали четыре полосы. На место были вызваны автоинспекторы. Сотрудники ГИБДД после фиксации аварии приняли решение отодвинуть разбитые машины на средние ряды, что позволило частично восстановить движение.

В Удмуртии столкнулись два легковых автомобиля, грузовик и молоковоз. Последний от удара слетел в кювет и перевернулся. В аварии пострадали девять человек.