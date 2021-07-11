Московские волонтеры посвятили 35 тысяч часов помощи в пунктах вакцинации

Москва, 11 июля. Участники акции «Помощники вакцинации» посвятили 35 тысяч часов работе на прививочных пунктах Москвы, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства столицы.

Вакцинация является эффективным и проверенным способом борьбы с коронавирусом. Добровольцы помогают жителям Москвы пройти данную процедуру. Они встречают горожан на прививочных пунктах, рассказала глава комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова. Волонтеры посвятили помощи врачам 35 тыс. часов.

Чтобы стать участником акции «Помощники вакцинации», необходимо отправить заявку на сайте проекта. Частью движения может стать любой желающий старше 14 лет. Ребят снабжают бесплатным питанием, экипировкой и средствами индивидуальной защиты. Волонтеры также могут сами выбрать наиболее удобный прививочный пункт.