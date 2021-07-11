Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 19:36
19:35
Общество
Жителям Ленобласти пообещали кратковременные дожди
19:35
Происшествия
Худощавого подростка с черным велосипедом ищут в Нижегородской области
19:30
Общество
Фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнольдс занялся созданием компьютерной игры
19:29
Технологии
Ученые с помощью камеры телефона и штрих-кода смогут выявлять коронавирус
19:29
Общество
Одессит высмеял заявление Украины о «сильнейшей армии в Европе»
19:28
Наука
Около 200 курганов были найдены на дне Саяно-Шушенского водохранилища
19:27
Общество
Анамнез недели: Отставка Черчесова и трагедия на Камчатке
19:21
Политика
Алексей Журавлев призвал бороться с неисправимыми преступниками
19:20
Экономика
Минтруд России объяснил порядок назначения пособий беременным
19:19
Наука
Ученые смогли объяснить, почему люди видят лица в предметах
Все новости

Открывшего дверь самолета в Москве пассажира штрафовали за проезд сквозь шлагбаум

  /   Обновлено: 11 июля 2021 18:26
Происшествия
Открывшего дверь самолета в Москве пассажира штрафовали за проезд сквозь шлагбаум
vk.com  /  группа Мурманск

Москва, 11 июля. Открывший аварийный выход пассажир самолета в Москве оказался нарушителем на дороге.

Как стало известно ФАН, пассажир, который из-за жары открыл аварийный трап в самолете Москва — Анталья, был не раз замечен в нарушении Правил дорожного движения. В частности самый крупный штраф был наложен за проезд через железнодорожные пути при закрытом шлагбауме.

Инцидент произошел, когда рейс готовился вылететь в Турцию. Самолет немного задерживался, а на борту было душно. Один из путешественников решил «спасти» ситуацию и нажал на кнопку, в результате чего открылся люк аварийного выхода самолета. Экипажу пришлось пересадить людей на другой самолет, а рейс был задержан еще на 4 часа. Авиакомпания понесла убытки, которые намерена возместить через суд с нерадивого пассажира. Его личность уже установлена.

Вернуться назад

самолет авария люк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru