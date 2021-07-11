Открывшего дверь самолета в Москве пассажира штрафовали за проезд сквозь шлагбаум

Москва, 11 июля. Открывший аварийный выход пассажир самолета в Москве оказался нарушителем на дороге.

Как стало известно ФАН, пассажир, который из-за жары открыл аварийный трап в самолете Москва — Анталья, был не раз замечен в нарушении Правил дорожного движения. В частности самый крупный штраф был наложен за проезд через железнодорожные пути при закрытом шлагбауме.

Инцидент произошел, когда рейс готовился вылететь в Турцию. Самолет немного задерживался, а на борту было душно. Один из путешественников решил «спасти» ситуацию и нажал на кнопку, в результате чего открылся люк аварийного выхода самолета. Экипажу пришлось пересадить людей на другой самолет, а рейс был задержан еще на 4 часа. Авиакомпания понесла убытки, которые намерена возместить через суд с нерадивого пассажира. Его личность уже установлена.