Покусавшая полицейского москвичка оказалась злостной должницей

Москва, 11 июля. Жительница Москвы, задержанная в МФЦ, стала фигуранткой уголовного дела. По данным источника ФАН, у женщины накопились огромные долги.

В 2016 году ее задолженность по коммунальным услугам превысила 406 тысяч рублей. Деньги удалось взыскать через суд. В 2020 году в отношении нее были поданы 18 исков от ФНС, администратора Московского парковочного пространства. В производстве у приставов находятся 11 производств на сумму в 60 тысяч рублей.

Женщина устроила скандал в МФЦ, отказавшись надеть маску. Она набросилась на прибывших сотрудников полиции, успев укусить одного из них. По факту насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело.