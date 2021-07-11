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Покусавшая полицейского москвичка оказалась злостной должницей

  /   Обновлено: 11 июля 2021 17:52
Происшествия
Покусавшая полицейского москвичка оказалась злостной должницей
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 11 июля. Жительница Москвы, задержанная в МФЦ, стала фигуранткой уголовного дела. По данным источника ФАН, у женщины накопились огромные долги.

В 2016 году ее задолженность по коммунальным услугам превысила 406 тысяч рублей. Деньги удалось взыскать через суд. В 2020 году в отношении нее были поданы 18 исков от ФНС, администратора Московского парковочного пространства. В производстве у приставов находятся 11 производств на сумму в 60 тысяч рублей.

Женщина устроила скандал в МФЦ, отказавшись надеть маску. Она набросилась на прибывших сотрудников полиции, успев укусить одного из них. По факту насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело.

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полиция мфц коммунальные услуги
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