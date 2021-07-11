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Набравший 399 баллов на ЕГЭ школьник назвал свою ошибку

  /   Обновлено: 11 июля 2021 17:16
Общество
Набравший 399 баллов на ЕГЭ школьник назвал свою ошибку
pixabay.com

Москва, 11 июля. Российский школьник, набравший 399 баллов на ЕГЭ, рассказал, что помешало ему набрать максимальные 400 баллов по всем четырем предметам.

Выпускник Бауманской инженерной школы №1580 Даниил объяснил, какая ошибка помешала ему набрать последний заключительный балл на едином государственном экзамене. Подвел его тест по физике, где одно из обязательных заданий стало для него затруднительным.

«В начале все решил правильно, направил силу, а потом что-то переклинило, и направил не туда», — заявил 17-летний Даниил Максимов.

Подготовка к ЕГЭ по информатике у школьника заняла год, а к математике он готовился один месяц. Главной проблемой для достижения максимального результата на экзамене Даниил назвал умственное выгорание, а справиться с этим явлением ему помогает качественный сон, спорт и любимая музыка.

Специалисты Рособрнадзора рассказали, что единственным человеком, который набрал 400 баллов в рамках ЕГЭ, стала выпускница из Ростова-на-Дону. Она сдавала экзамены по русскому языку, истории, обществознанию и английскому языку.

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школьник экзамен егэ
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