Офтальмолог Егоров объяснил, можно ли купаться в линзах

Москва, 11 июля. Причины по которым нельзя купаться в линзах, назвал завотделением офтальмологии госпиталя для ветеранов войн № 2, профессор Алексей Егоров.

Пресные водоемы содержат в себе акантамебу, которая при попадании в глаза может полностью лишить зрения. Подобная бактерия в большом количестве водится в стоячей воде. Во время купания человека микроб заходит за контактную линзу, в результате развивается акантамебный кератит. Это инфекция роговицы и болезнь, которая угрожает зрению.

Ни в коем случае нельзя заходить в водоем в линзах, это важно для людей всех возрастов, особенно в жаркую погоду. В случае, если не удалось избежать купания в линзах, то нужно обязательно снять их и промыть раствором глазного антисептика, заявил в эфире «Говорит Москва» профессор Алексей Егоров.

Купание в непроверенных водоемах грозит человеку инфекциями и травмами. Россиян об этом предупредил ранее врач-иммунолог Владимир Болибок.