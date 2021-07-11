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В центре Москвы неизвестные украли из автомобиля Porsche сумку с 3,5 млн рублей
Происшествия
В центре Москвы неизвестные украли из автомобиля Porsche сумку с 3,5 млн рублей
wikipedia.org  /  The Car Spy / CC BY 2.0

Москва, 11 июля. Злоумышленники вытащили из автомобиля Porsche Cayenne сумку, в которой находилось 3,5 млн рублей. Происшествие случилось на улице Арбат в центре Москвы.

Добычей злоумышленников также стали планшетный компьютер и ноутбук. Потерпевший написал заявление в полицию и оценил нанесенный материальный ущерб в 3 миллиона 720 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Для установления личности преступников проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Попугай украл и проглотил 21 бриллиант из ожерелья хозяйки. Птицу отправили на срочную операцию.

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