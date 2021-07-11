Более миллиона москвичей прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Москва, 11 июля. Ситуацию с вакцинацией от коронавируса прокомментировали власти Московской области.

В данный момент вакцинация является единственным способом справиться с этой опасной инфекцией. На данный момент ее полный курс в области прошли почти 1,2 млн человек.

Количество привитых от COVID-19 граждан растет в Москве с каждым днем. В связи с этим власти столицы бросают дополнительные мощности для поддержки здравоохранения. В частности, недавно в городе на территории олимпийского комплекса «Лужники» открыли один из самых больших пунктов вакцинации.