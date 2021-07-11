Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 16:30
16:29
Происшествия
Мастер парашютного спорта разбился во время неудачного прыжка в Подмосковье
16:27
Общество
Иммунолог объяснил ажиотаж вокруг «КовиВака» при отсутствии данных об эффективности
16:26
Спорт
Эпическая битва: Канделаки прокомментировала предстоящий матч Италия — Англия
16:23
Армия
Военные инженеры имитировали разрушение моста на учениях под Калининградом
16:23
Общество
Диетологи объяснили необходимость белка для борьбы с коронавирусом
16:20
Армия
Российский корвет «Орехово-Зуево» вернулся из Средиземного моря в рамках ротации
16:20
Армия
Подразделения ВВО примут участие в российско-монгольских маневрах «Сэлэнгэ-2021»
16:19
Армия
ВМС Японии и Великобритании проведут совместные маневры в Аденском заливе
16:15
Общество
Уникальную технологию протезирования для животных реализовали в Новосибирске
16:14
Происшествия
Фура раздавила водителя иномарки в Ленобласти
Все новости

Более миллиона москвичей прошли полный курс вакцинации от коронавируса

  /   Обновлено: 11 июля 2021 15:43
Общество
Более миллиона москвичей прошли полный курс вакцинации от коронавируса
pixabay.com

Москва, 11 июля. Ситуацию с вакцинацией от коронавируса прокомментировали власти Московской области.

В данный момент вакцинация является единственным способом справиться с этой опасной инфекцией. На данный момент ее полный курс в области прошли почти 1,2 млн человек.

Количество привитых от COVID-19 граждан растет в Москве с каждым днем. В связи с этим власти столицы бросают дополнительные мощности для поддержки здравоохранения. В частности, недавно в городе на территории олимпийского комплекса «Лужники» открыли один из самых больших пунктов вакцинации.

Вернуться назад

вакцинация коронавирус COVID-19
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru