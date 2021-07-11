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Хозяйственные службы Москвы увеличат число циклов аэрации дорог из-за жары
Общество
Хозяйственные службы Москвы увеличат число циклов аэрации дорог из-за жары
Агентство городских новостей Москва

Москва, 11 июля. Власти Москвы обязали коммунальные службы проводить несколько раз в сутки аэрацию дорог в городе.

На протяжении нескольких дней в столице России наблюдается крайне жаркая погода. В связи с этим власти Москвы приняли решение о необходимости увеличить количество проводимой аэрации для охлаждения дорог и воздуха, заявили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

«В воскресенье цикл работ повторят четыре раза», — сказано в сообщении.

По данным синоптиков, в это воскресенье в Москве на протяжении всего дня сохранится аномально высокая температура воздуха. Она будет сопровождаться экстремально высоким индексом ультрафиолета, характерным для Африки. В такое время жителям города особенно нужно использовать солнцезащитные средства, а также избегать длительного нахождения под прямыми солнечными лучами.

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дорога воздух аэрация
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