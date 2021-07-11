Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 16:30
16:27
Общество
Иммунолог объяснил ажиотаж вокруг «КовиВака» при отсутствии данных об эффективности
16:26
Спорт
Эпическая битва: Канделаки прокомментировала предстоящий матч Италия — Англия
16:23
Армия
Военные инженеры имитировали разрушение моста на учениях под Калининградом
16:23
Общество
Диетологи объяснили необходимость белка для борьбы с коронавирусом
16:20
Армия
Российский корвет «Орехово-Зуево» вернулся из Средиземного моря в рамках ротации
16:20
Армия
Подразделения ВВО примут участие в российско-монгольских маневрах «Сэлэнгэ-2021»
16:19
Армия
ВМС Японии и Великобритании проведут совместные маневры в Аденском заливе
16:15
Общество
Уникальную технологию протезирования для животных реализовали в Новосибирске
16:14
Происшествия
Фура раздавила водителя иномарки в Ленобласти
16:13
Экономика
Дальний Восток экономически разделили на четыре региона
Все новости

СК начал проверку после открытия двери в самолете Москва — Анталья

  /   Обновлено: 11 июля 2021 15:20
Происшествия
СК начал проверку после открытия двери в самолете Москва — Анталья
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 июля. Следователи организовали проверку после того, как пассажир рейса Москва — Анталья открыл дверь воздушного судна при подготовке к вылету.

Действия мужчины привели к автоматическому выпуску аварийного трапа и его повреждению. Рейс был задержан на 4 часа, а пассажиров пришлось отправить в пункт назначения другим самолетом.

Инцидент произошел в воскресенье в 02:20 по Москве. Воздушное судно долго стояло перед вылетом в Анталью, и многим на борту якобы стало плохо. «Помощь» одного из пассажиров обернулась последствиями. Личность хулигана уже установили. Его привлекут к ответственности.

Вернуться назад

самолет ск пассажир
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru