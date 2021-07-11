СК начал проверку после открытия двери в самолете Москва — Анталья

Москва, 11 июля. Следователи организовали проверку после того, как пассажир рейса Москва — Анталья открыл дверь воздушного судна при подготовке к вылету.

Действия мужчины привели к автоматическому выпуску аварийного трапа и его повреждению. Рейс был задержан на 4 часа, а пассажиров пришлось отправить в пункт назначения другим самолетом.

Инцидент произошел в воскресенье в 02:20 по Москве. Воздушное судно долго стояло перед вылетом в Анталью, и многим на борту якобы стало плохо. «Помощь» одного из пассажиров обернулась последствиями. Личность хулигана уже установили. Его привлекут к ответственности.