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Участник проекта «Голос.Дети» погиб под колесами поезда

  /   Обновлено: 11 июля 2021 15:25
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Происшествия
Участник проекта «Голос.Дети» погиб под колесами поезда
vk.com  /  Пермская электричка

Москва, 11 июля. Электричка сбила участника последнего сезона «Голос.Дети» Филиппа Литвинова в Пушкинском районе Подмосковья. Спасти 14-летнего подростка не удалось.

Вечером мальчик отправился кататься на мопеде. Из-за громко играющей в наушниках музыки он не услышал звуков приближающейся электрички.

Увлечение мотоциклами передалось ребенку от отца. Литвинов-старший когда-то был чемпионом по мотокроссу и с детства прививал Филиппу любовь к данному средству передвижения. Вместе с ребенком они сделали самодельный мопед — велосипед с двигателем внутреннего сгорания. Именно на нем Филипп передвигался в день трагедии.

По факту гибели несовершеннолетнего сотрудники регионального Следственного комитета проводят проверку.

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ребенок смерть электричка
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