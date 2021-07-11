Участник проекта «Голос.Дети» погиб под колесами поезда

Москва, 11 июля. Электричка сбила участника последнего сезона «Голос.Дети» Филиппа Литвинова в Пушкинском районе Подмосковья. Спасти 14-летнего подростка не удалось.

Вечером мальчик отправился кататься на мопеде. Из-за громко играющей в наушниках музыки он не услышал звуков приближающейся электрички.

Увлечение мотоциклами передалось ребенку от отца. Литвинов-старший когда-то был чемпионом по мотокроссу и с детства прививал Филиппу любовь к данному средству передвижения. Вместе с ребенком они сделали самодельный мопед — велосипед с двигателем внутреннего сгорания. Именно на нем Филипп передвигался в день трагедии.

По факту гибели несовершеннолетнего сотрудники регионального Следственного комитета проводят проверку.