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Средняя стоимость комнаты в Москве составила 4,5 млн рублей
Экономика
Средняя стоимость комнаты в Москве составила 4,5 млн рублей
pixabay.com

Москва, 11 июля. Цена комнаты в московской коммунальной квартире по данным на начало июля 2021 года в среднем составляет 4,5 млн рублей, подсчитали в «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным риелторов, в настоящее время в столице выставлены на продажу 850 таких объектов. Самым дешевым лотом является объект на Гостиничной улице. Площадь комнаты составляет 7,9 квадратного метра, а стоимость — 1,25 млн рублей, пишет РБК.

На втором месте — комната в трехкомнатной квартире на последнем этаже семиэтажного дома на Новоостаповской улице. Ее площадь еще меньше — 7,3 квадратных метра. Цена лота составляет 1,8 млн рублей. Третье место занимает лот площадью 9,8 квадратных метра в двухкомнатной квартире дома на Чонгарском бульваре за 2,2 млн рублей.

Риелторы ранее сообщили о скором падении спроса на вторичную недвижимость в столице. По их словам, на вторичном рынке жилья Москвы наступил переломный момент.

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