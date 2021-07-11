Средняя стоимость комнаты в Москве составила 4,5 млн рублей

Москва, 11 июля. Цена комнаты в московской коммунальной квартире по данным на начало июля 2021 года в среднем составляет 4,5 млн рублей, подсчитали в «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным риелторов, в настоящее время в столице выставлены на продажу 850 таких объектов. Самым дешевым лотом является объект на Гостиничной улице. Площадь комнаты составляет 7,9 квадратного метра, а стоимость — 1,25 млн рублей, пишет РБК.

На втором месте — комната в трехкомнатной квартире на последнем этаже семиэтажного дома на Новоостаповской улице. Ее площадь еще меньше — 7,3 квадратных метра. Цена лота составляет 1,8 млн рублей. Третье место занимает лот площадью 9,8 квадратных метра в двухкомнатной квартире дома на Чонгарском бульваре за 2,2 млн рублей.

Риелторы ранее сообщили о скором падении спроса на вторичную недвижимость в столице. По их словам, на вторичном рынке жилья Москвы наступил переломный момент.