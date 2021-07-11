Названа причина огромных очередей на стойках регистрации во Внуково

Москва, 11 июля. Пассажиры столичного аэропорта Внуково столкнулись с большими очередями на стойках регистрации. Очевидцы выложили фото и видео из воздушной гавани в Сеть.

Очереди растянулись от самого входа в терминал до стоек регистрации. Некоторым пассажирам пришлось отстоять в ожидании посадки на самолет несколько часов. Причиной такого коллапса стала проверка документов на коронавирус у улетающих, объяснили в администрации Внуково.

Накануне аналогичная ситуация наблюдалась в московском аэропорту Шереметьево. Согласно новым требованиям по COVID-19, все авиапассажиры должны иметь при себе подтверждение вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, объяснили в воздушной гавани.

Россияне могут избежать наступления новой волны коронавируса, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, массовая вакцинация от COVID-19 поможет жителям страны остановить распространение заболевания.