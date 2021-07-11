Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 14:56
14:56
Армия
Дандыкин объяснил, почему Британия боится продавать Киеву военные технологии
14:51
Происшествия
Секс-вечеринка закончилась смертью для двух петербуржцев
14:51
Политика
Владимир Путин поздравил рыбаков с профессиональным праздником
14:50
Общество
Килограммовый янтарный самородок «Рыбачок» нашли под Калининградом
14:48
Спорт
Превью финала Италия — Англия: расклады, составы, ожидания
14:46
Общество
Пчелиная пыльца оказалась способна бороться с раком
14:45
Экономика
Средняя стоимость комнаты в Москве составила 4,5 млн рублей
14:45
Происшествия
Российский художник Олег Целков умер в Париже
14:44
Происшествия
Четырехлетний мальчик попал под колеса Suzuki в Новосибирске
14:44
Армия
Польские военные обозреватели признали превосходство «крылатой пехоты» ВС РФ
Все новости

Названа причина огромных очередей на стойках регистрации во Внуково
Общество
Названа причина огромных очередей на стойках регистрации во Внуково
vnukovo.ru  /  пресс-служба аэропорта «Внуково»

Москва, 11 июля. Пассажиры столичного аэропорта Внуково столкнулись с большими очередями на стойках регистрации. Очевидцы выложили фото и видео из воздушной гавани в Сеть.

Очереди растянулись от самого входа в терминал до стоек регистрации. Некоторым пассажирам пришлось отстоять в ожидании посадки на самолет несколько часов. Причиной такого коллапса стала проверка документов на коронавирус у улетающих, объяснили в администрации Внуково.

Накануне аналогичная ситуация наблюдалась в московском аэропорту Шереметьево. Согласно новым требованиям по COVID-19, все авиапассажиры должны иметь при себе подтверждение вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, объяснили в воздушной гавани.

Россияне могут избежать наступления новой волны коронавируса, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, массовая вакцинация от COVID-19 поможет жителям страны остановить распространение заболевания.

Вернуться назад

москва внуково аэропорт очереди
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru