Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 14:56
14:56
Армия
Дандыкин объяснил, почему Британия боится продавать Киеву военные технологии
14:51
Происшествия
Секс-вечеринка закончилась смертью для двух петербуржцев
14:51
Политика
Владимир Путин поздравил рыбаков с профессиональным праздником
14:50
Общество
Килограммовый янтарный самородок «Рыбачок» нашли под Калининградом
14:48
Спорт
Превью финала Италия — Англия: расклады, составы, ожидания
14:46
Общество
Пчелиная пыльца оказалась способна бороться с раком
14:45
Экономика
Средняя стоимость комнаты в Москве составила 4,5 млн рублей
14:45
Происшествия
Российский художник Олег Целков умер в Париже
14:44
Происшествия
Четырехлетний мальчик попал под колеса Suzuki в Новосибирске
14:44
Армия
Польские военные обозреватели признали превосходство «крылатой пехоты» ВС РФ
Все новости

Трое мужчин устроили перестрелку на базе отдыха в Подмосковье

  /   Обновлено: 11 июля 2021 14:14
Происшествия
Трое мужчин устроили перестрелку на базе отдыха в Подмосковье
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 11 июля. Трое мужчин устроили драку, закончившуюся стрельбой, на базе отдыха в Ногинском районе Подмосковья. Полиция задержала 47-летнего жителя Москвы.

Инцидент произошел в субботу днем. Между мужчинами, отдыхавшими на базе в подмосковном Аборине, разгорелся конфликт, в ходе которого началась стрельба.

В результате драки оппонент выстрелил в 41-летнего мужчину и ранил его в руку из травматического пистолета. Еще один участник потасовки получил травмы в области лица. Полиция уже установила личность злоумышленника и задержала 47-летнего москвича. Обстоятельства и причины конфликта выясняются.

Тем временем стрельба произошла между дальними родственниками в Ивановской области, сообщал ФАН. Люди поругались из-за квартиры.

Вернуться назад

стрельба полиция травмы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru