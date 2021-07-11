Трое мужчин устроили перестрелку на базе отдыха в Подмосковье

Москва, 11 июля. Трое мужчин устроили драку, закончившуюся стрельбой, на базе отдыха в Ногинском районе Подмосковья. Полиция задержала 47-летнего жителя Москвы.

Инцидент произошел в субботу днем. Между мужчинами, отдыхавшими на базе в подмосковном Аборине, разгорелся конфликт, в ходе которого началась стрельба.

В результате драки оппонент выстрелил в 41-летнего мужчину и ранил его в руку из травматического пистолета. Еще один участник потасовки получил травмы в области лица. Полиция уже установила личность злоумышленника и задержала 47-летнего москвича. Обстоятельства и причины конфликта выясняются.

Тем временем стрельба произошла между дальними родственниками в Ивановской области, сообщал ФАН. Люди поругались из-за квартиры.