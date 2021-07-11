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Москвичам начали выдавать воду в метро из-за аномальной жары
Общество
Москвичам начали выдавать воду в метро из-за аномальной жары
Агентство городских новостей Москва

Москва, 11 июля. Пассажирам московского метро выдают воду из-за жары на некоторых станциях, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

В столице России стоит аномально жаркая погода. В связи с этим руководство метрополитена Москвы снова начало раздачу воды на станциях метро. Пассажиры могут взять ее на станциях «Аэропорт», «Царицыно», «Бунинская аллея», «ВДНХ», «Измайловская», «Парк победы», «Пионерская», «Третьяковская», «Тургеневская» и других.

Аномально жаркая погода с крайне высоким индексом ультрафиолета ожидает жителей Москвы в воскресенье. Его показатели достигнут шести единиц. Такой высокий индекс ультрафиолета характерен для Намибии и Сингапура. По мнению медиков, в такое время жителям города особенно нужно использовать солнцезащитные средства, а также избегать длительного нахождения под прямыми солнечными лучами.

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метро вода жара
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