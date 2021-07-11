Установлена личность хулигана, который открыл дверь самолета из-за «жары»

Москва, 11 июля. Установлена личность мужчины, открывшего аварийный люк самолета при подготовке вылета из московского Шереметьево в турецкую Анталью.

Стало известно, кто открыл дверь самолета в аэропорту Шереметьево, когда рейс готовился к вылету. Им оказался 42-летний Владимир Кузнецов. Он вышел из себя из-за того, что вылет рейса задерживался, а пассажиры были вынуждены ждать в салоне. По словам очевидцев, он открыл вторую левую дверь самолета, объяснив это тем, что «ему жарко».

Это привело к тому, что сработала автоматическая система выпуска аварийного трапа. Экипаж был вынужден высадить всех людей, а самолет — заменить. Рейс был задержан на 4 часа. В авиакомпании «Россия» заявили, что намерены взыскать издержки с хулигана.