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Выбросивший сестру из окна ребенок-аутист тяжело воспринимал изменения в доме

  /   Обновлено: 11 июля 2021 13:18
Происшествия
Выбросивший сестру из окна ребенок-аутист тяжело воспринимал изменения в доме
pexels.com

Москва, 11 июля. Мальчик-аутист, выбросивший новорожденную сестру из окна седьмого этажа, не смог перенести появление еще одного человека в семье. Ребенок очень тяжело воспринимал любые изменения.

Новорожденную девочку, которой было восемь дней, выбросил из окна 13-летний брат, страдающий психическим заболеванием. Младенец получил травмы, несовместимые с жизнью. Трагедия случилась на Левобережной улице в Москве.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

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