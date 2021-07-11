Выбросивший сестру из окна ребенок-аутист тяжело воспринимал изменения в доме

Москва, 11 июля. Мальчик-аутист, выбросивший новорожденную сестру из окна седьмого этажа, не смог перенести появление еще одного человека в семье. Ребенок очень тяжело воспринимал любые изменения.

Новорожденную девочку, которой было восемь дней, выбросил из окна 13-летний брат, страдающий психическим заболеванием. Младенец получил травмы, несовместимые с жизнью. Трагедия случилась на Левобережной улице в Москве.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.