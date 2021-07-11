Подросток-аутист выбросил новорожденную сестру из окна в Москве

Москва, 11 июля. Тело новорожденного ребенка обнаружили под окнами жилого дома по улице Левобережной. Девочку, которой было восемь дней, выбросил из окна седьмого этажа 13-летний брат-аутист.

Мать детей в момент трагедии находилась дома, но на некоторое время отвлеклась, и младенец остался наедине с 13-летним братом, страдающим психическим заболеванием.

На месте происшествия работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Тело девочки передано на экспертизу для установления точной причины смерти. Проводятся соответствующие следственные мероприятия.

Житель Москвы ранее выбросил кота с 17-го этажа на глазах у ребенка.