Хулиганство в самолете рейса Москва — Анталья не связано с невыносимой жарой

Москва, 11 июля. В самолете, где пассажир открыл аварийный выход, не было сильной духоты. По данным источника ФАН, никто из пассажиров не падал в обморок.

Согласно правилам, лайнер бы не взлетел с человеком, которому стало плохо. Если человек потеряет сознание перед взлетом, тут же будет вызвана медицинская бригада.

Речь идет о рейсе Москва — Анталья. Аэропортом отправления был Шереметьево. Один из пассажиров решил «помочь» остальным, которые якобы изнывали от духоты и падали в обморок. Он открыл аварийный выход, что привело к развертыванию спасательного трапа. Самолет пришлось заменить.