Экваториальный индекс ультрафиолета ожидается в Москве в воскресенье

Москва, 11 июля. Аномально жаркая погода с крайне высоким индексом ультрафиолета ожидает жителей Москвы в воскресенье, заявил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Антициклон скандинавского происхождения определит погоду в Москве. Воздух местами здесь прогреется до +33, а индекс ультрафиолета приблизится к экваториальным показателям, добавил он.

«В городе сохранится высокий индекс ультрафиолета в шесть единиц. Для нас его нормальные показатели составляют 2, максимум 3 единицы», — отметил Тишковец в беседе с РИА Новости.

Такой высокий индекс ультрафиолета характерен для Намибии и Сингапура, добавил синоптик. По его словам, в такое время жителям города особенно нужно использовать солнцезащитные средства, а также избегать длительного нахождения под прямыми солнечными лучами.

На этих выходных в столице России ожидается аномально жаркая погода. Осадков в регионе не будет. Столбики термометров в Москве покажут до +33 до +35 градусов, в Подмосковье — от +30 до +35.