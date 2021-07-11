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Экваториальный индекс ультрафиолета ожидается в Москве в воскресенье

  /   Обновлено: 11 июля 2021 12:07
Общество
Экваториальный индекс ультрафиолета ожидается в Москве в воскресенье
Агентство городских новостей Москва

Москва, 11 июля. Аномально жаркая погода с крайне высоким индексом ультрафиолета ожидает жителей Москвы в воскресенье, заявил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Антициклон скандинавского происхождения определит погоду в Москве. Воздух местами здесь прогреется до +33, а индекс ультрафиолета приблизится к экваториальным показателям, добавил он.

«В городе сохранится высокий индекс ультрафиолета в шесть единиц. Для нас его нормальные показатели составляют 2, максимум 3 единицы», — отметил Тишковец в беседе с РИА Новости.

Такой высокий индекс ультрафиолета характерен для Намибии и Сингапура, добавил синоптик. По его словам, в такое время жителям города особенно нужно использовать солнцезащитные средства, а также избегать длительного нахождения под прямыми солнечными лучами.

На этих выходных в столице России ожидается аномально жаркая погода. Осадков в регионе не будет. Столбики термометров в Москве покажут до +33 до +35 градусов, в Подмосковье — от +30 до +35.

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