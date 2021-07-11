Личность открывшего дверь самолета хулигана в Шереметьеве не установлена

Москва, 11 июля. Специалисты разбираются с возможным фактом хулиганства на борту лайнера. Самолет вылетел из Москвы в Анталью с большим опозданием из-за аварийного трапа.

Как стало известно ФАН, экипаж самолета Москва — Анталья намерен найти виновника инцидента по камерам видеонаблюдения, а потом написать заявление в полицию.

Инцидент произошел в Шереметьеве. Кто-то из пассажиров нажал на кнопку аварийного выхода, в результате чего опустился спасательный трап. Взлет лайнера был отложен на несколько часов.