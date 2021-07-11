Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 11:51
11:51
Политика
Ведущий радио «Маяк» оценил возможность повторения провокаций НАТО
11:51
Происшествия
Мужчина утонул во время празднования своего дня рождения под Тверью
11:49
Шоу-бизнес
Нурлан Сабуров озвучил причину ухода Рептилоида из «Что было дальше?»
11:47
Спорт
У Италии проблемы: эксперт объяснил, почему Англия выиграет Евро-2020
11:42
Общество
Петербургский художник-авангардист Кошелохов умер от COVID-19
11:40
Общество
Жару до +39 градусов прогнозируют на территории Кубани
11:40
Происшествия
Личность открывшего дверь самолета хулигана в Шереметьеве не установлена
11:39
Экономика
Перелет в Турцию из России подешевел на 6% за неделю
11:39
Экономика
Сроки стабилизации цен на икру назвали в Минвостокразвития
11:39
Политика
В Молдавии зафиксировали первые нарушения на выборах
Все новости

Личность открывшего дверь самолета хулигана в Шереметьеве не установлена

  /   Обновлено: 11 июля 2021 11:46
Происшествия
Личность открывшего дверь самолета хулигана в Шереметьеве не установлена
Global Look Press  /  MOD Russia / via Globallookpress.com

Москва, 11 июля. Специалисты разбираются с возможным фактом хулиганства на борту лайнера. Самолет вылетел из Москвы в Анталью с большим опозданием из-за аварийного трапа.

Как стало известно ФАН, экипаж самолета Москва — Анталья намерен найти виновника инцидента по камерам видеонаблюдения, а потом написать заявление в полицию.

Инцидент произошел в Шереметьеве. Кто-то из пассажиров нажал на кнопку аварийного выхода, в результате чего опустился спасательный трап. Взлет лайнера был отложен на несколько часов.

Вернуться назад

самолет хулиган трап
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru