ФАН выяснил причину замены самолета рейса Москва — Анталья

Москва, 11 июля. Самолет, где по вине пассажира опустился спасательный трап, был заменен Источник ФАН рассказал, почему потребовалась замена борта.

По неофициальной информации, в салоне якобы не работал кондиционер, пассажиры рейса Москва — Анталья долго ждали взлет. Один из мужчин на фоне духоты открыл аварийный выход.

На самом деле лайнер был исправен, никакой задержки не было — все упирается в напряженный график работы Шереметьева. Кондиционер не работал только потому, что не был активирован двигатели. К тому же не закончилась посадка.

Сбор аварийного трапа и последующая проверка инспекции — длительные процессы. Пассажирам пришлось бы ждать более шести часов. Именно поэтому был предоставлен другой самолет.