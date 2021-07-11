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Москвичка попала в больницу со сломанным ребром после наезда самокатчика

  /   Обновлено: 11 июля 2021 11:11
Происшествия
Москвичка попала в больницу со сломанным ребром после наезда самокатчика
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Москва, 11 июля. Самокатчик сбил девушку и сломал ей ребро в российской столице. Полиция ищет злоумышленника.

Инцидент произошел в ночь на 10 июля на Земляном Валу. Неизвестный на самокате сбил девушку. Пострадавшая попала в больницу. Врачи диагностировали у 26-летней москвички перелом ребра.

В настоящее время ей оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту происшествия. Пока неизвестно, удалось ли найти злоумышленника.

Многочисленные инциденты с самокатами стали причиной для ужесточения ПДД для их владельцев в Тюмени, сообщал портал URA.RU. Использование такого транспорта на дорогах общего пользования — небезопасно, считают в ГИБДД.

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