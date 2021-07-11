Цена "квадрата" в самых дорогих новостройках Москвы достигла 3,2 млн рублей

Москва, 11 июля. Стоимость квадратного метра в самых высокобюджетных новостройках Москвы достигает 3,2 млн рублей. По рамкам регионов эта сумма достаточна для покупки целой квартиры.

Как рассказала обозреватель "Ъ FM" Светлана Бардина, абсолютный рекорд цены принадлежит проекту, который строится рядом со зданием МХАТа имени Чехова. За эти деньги можно купить студию площадью 25 метров на окраине Санкт-Петербурга или Казани. А в Красноярске, Нижнем Новгороде, Уфе, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Омске этой суммы хватило бы на однокомнатную или компактную двухкомнатную квартиру от 35 до 42 квадратных метров.

По данным аналитиков портала Urbanus.ru, в настоящее время на московском рынке жилья представлены 19 объектов, где цена за квадратный метр начинается от 1,5 млн рублей. Большинство из них сосредоточено в пределах Садового кольца, еще четыре — между Садовым и Третьим транспортным кольцом, и лишь один проект находится в Раменках.

Аналитики компании "Метриум" ранее сообщили о новом рекорде стоимости квартир-студий в Новой Москве. По их данным, за последние пять лет стоимость студий в Новой Москве увеличилась почти в два раза.