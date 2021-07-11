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Ракова отчиталась об успехах вакцинации от COVID-19 в московских домах престарелых

  /   Обновлено: 11 июля 2021 10:16
Общество
Ракова отчиталась об успехах вакцинации от COVID-19 в московских домах престарелых
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Москва, 11 июля. Ни одного случая заболевания коронавирусом не зафиксировано среди жителей столичных домов престарелых, которые прошли вакцинацию.

Пенсионеры получили прививки российской вакциной от коронавируса SARS-CoV-2 «Спутник V». Информацией об этом поделилась заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Эффективным способом защиты от COVID-19 является вакцинация. Несколькими днями ранее в столице России в рамках испытаний процедуру прошли более 20 подростков, сообщала Ракова.

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