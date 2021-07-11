Ракова отчиталась об успехах вакцинации от COVID-19 в московских домах престарелых

Москва, 11 июля. Ни одного случая заболевания коронавирусом не зафиксировано среди жителей столичных домов престарелых, которые прошли вакцинацию.

Пенсионеры получили прививки российской вакциной от коронавируса SARS-CoV-2 «Спутник V». Информацией об этом поделилась заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Эффективным способом защиты от COVID-19 является вакцинация. Несколькими днями ранее в столице России в рамках испытаний процедуру прошли более 20 подростков, сообщала Ракова.