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Особый противопожарный режим введен в десятках регионов РФ
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Особый противопожарный режим введен в десятках регионов РФ

  /   Обновлено: 11 июля 2021 10:07
Происшествия
Особый противопожарный режим введен в десятках регионов РФ
pxhere.com

Москва, 11 июля. По данным МЧС, особый противопожарный режим ввели на всей территории 37 регионов РФ и в 19 — частично.

Также жаркая и ветреная погода, которая наблюдается сейчас в Дальневосточном, Уральском и Приволжском федеральных округах, привела к росту числа природных пожаров.

Согласно информации Росгидрометцентра, сухая погода с высокими температурными показателями сохранится в Центральной России, Приволжье, Северо-Западе, Юге и Северном Кавказе.

Самая сложная лесопожарная обстановка возникла на территории 15 районов Якутии. За сутки огнеборцы потушили здесь 38 природных пожаров.

Пожарные локализовали в Карталинском и Нагайбакском районах Челябинской области огонь на общей площади 14 тысяч гектаров. Пожары на этой территории бушевали три дня, сообщало URA.RU.

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пожар мчс лес
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