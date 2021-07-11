Два сухих фонтана украсят новый вход в Московский зоопарк

Москва, 11 июля. Дополнительный вход в зоопарк строят возле станции метрополитена «Баррикадная». Параллельно с этим проходит благоустройство прилегающей территории.

Возле нового входного павильона Московского зоопарка появятся два сухих фонтана. Сейчас рабочие проводят установку специальный чаш, рассказал глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Павильон у «Баррикадной» является логическим продолжением зоопарка. Закончить работы по его возведению хотят во второй половине 2021 года. В настоящий момент рабочие уже завершили монолитные работы и приступили к финальной отделке внутренних помещений, сообщается на портале mos.ru.

С 8 июля власти Москвы разрешили открыть для посещения как зоосад, так и детские площадки в парках. Информация об этом появилась на сайте мэра и правительства города.