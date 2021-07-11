Аномальная жара до +35 градусов ожидается в Москве

Москва, 11 июля. Переменная облачность без осадков и жара до +35 градусов ожидается в Москве. Об этом говорится на портале «Метеоновости».

Столица и Московская область останутся на периферии антициклона. Осадков в регионе не ожидается. Столбики термометров в Москве покажут до +33 до +35 градусов, в Подмосковье — от +30 до +35. Скорость северо-восточного ветра достигнет трех-восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Накануне температурные показатели в столице приблизились к рекорду. Воздух в мегаполисе прогрелся до +33,2 градуса, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Жаркая погода в европейской части России продлится до середины июля.