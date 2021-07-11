Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 10:20
10:20
Шоу-бизнес
Бритни Спирс хочет нанять влиятельного адвоката, чтобы освободиться от опеки отца
10:18
Политика
Ким Чен Ын поздравил братский народ Китая со столетием Коммунистической партии
10:15
Экономика
Строители платного моста в Новосибирске рассказали, как исправят просадку коллектора
10:13
Происшествия
Тела двух подростков обнаружили в лесу под Петербургом
10:11
Общество
В Минздраве объяснили причину высокой смертности в Петербурге
10:11
Общество
Ракова отчиталась об успехах вакцинации от COVID-19 в московских домах престарелых
10:07
Шоу-бизнес
Сергей Зверев выпустил клип на гимн Республики Бурятия
10:07
Армия
Позорное бегство ВС США из Афганистана возмутило американцев
10:04
Общество
Мэрия Ростова поздравила выпускницу, набравшую 400 баллов на ЕГЭ
10:04
Происшествия
Особый противопожарный режим введен в десятках регионов РФ
Все новости

Аномальная жара до +35 градусов ожидается в Москве
Общество
Аномальная жара до +35 градусов ожидается в Москве
Pr Scr Ruptly  /  Ruptly TV

Москва, 11 июля. Переменная облачность без осадков и жара до +35 градусов ожидается в Москве. Об этом говорится на портале «Метеоновости».

Столица и Московская область останутся на периферии антициклона. Осадков в регионе не ожидается. Столбики термометров в Москве покажут до +33 до +35 градусов, в Подмосковье — от +30 до +35. Скорость северо-восточного ветра достигнет трех-восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Накануне температурные показатели в столице приблизились к рекорду. Воздух в мегаполисе прогрелся до +33,2 градуса, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Жаркая погода в европейской части России продлится до середины июля.

Вернуться назад

погода москва жара
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru