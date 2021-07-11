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Названо число привитых от коронавируса иностранцев в Москве

  /   Обновлено: 11 июля 2021 09:23
Общество
Названо число привитых от коронавируса иностранцев в Москве
pixabay.com

Москва, 11 июля. Вакцинация иностранцев от коронавируса постепенно набирает обороты в столице, следует из сообщения оперативного штаба.

Прививку от заболевания прошли около 68 тыс. иностранцев на территории Москвы. Процедуру можно пройти бесплатно при наличии полиса ОМС. Специалисты используют для прививок отечественные вакцины.

Крупнейший пункт вакцинации от COVID-19 открылся в московских «Лужниках» 7 июля. Медучреждение предназначено в основном для обслуживания трудоустроенных в столице иностранцев. Порядка 15 тыс. человек могут ежедневно делать прививки от заболевания в стенах этого учреждения.

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москва вакцинация иностранцы
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