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Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве
Общество
Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 11 июля. Пиковые значения заболеваемости COVID-19 в Москве уже преодолены, но город переживает сложные времена из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По данным градоначальника, в Москве наблюдается небольшое снижение уровня заболеваемости. Но город переживает очень трудные времена.

«Москва, конечно, переживает очень трудные, сложные времена... Слава Богу, мы пиковые значения преодолели, сейчас наблюдается некоторая стабилизация и даже, можно сказать, небольшое снижение уровня заболеваемости», заявил в эфире телеканала «Россия-1» Собянин.

Ранее в столичной мэрии сообщили, что в Москве появилась вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак», разработанная научным центром имени М. П. Чумакова. Привиться ей можно в 14 павильонах «Здоровая Москва», предварительная запись не требуется.

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москва собянин пандемия коронавирус
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