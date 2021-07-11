ФАН опубликовало видео массового ДТП на Каширском шоссе в Москве

Москва, 11 июля. Авария с участием десяти автомобилей произошла на Каширском шоссе в ночь на воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Предварительно, виновником ДТП стал водитель BMW, который протаранил стоящие на светофоре авто. В результате столкнулись 10 автомобилей, пострадали два человека.

Ранее смертельное ДТП с фурой произошло на трассе «Малгобек — Зязиков-Юрт» в Ингушетии. Авария стала причиной смерти одного водителя, а второго госпитализировали в ЦРБ Малгобека.