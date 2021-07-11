Охранник фастфуда покалечил посетителя из-за маски в Москве

Москва, 11 июля. Москвича избили прямо на выходе из ресторана быстрого питания в самом центре города. Пострадавший был вынужден обратиться за помощью к медикам.

Инцидент произошел на Страстном бульваре. 37-летний Денис зашел в ресторан фастфуда, чтобы купить воды. На входе охранник потребовал от него соблюдать масочный режим. Он надел маску и прошел в зал, однако терминалы для заказа там не работали. Москвич развернулся и пошел к выходу, где со спины на него накинулся охранник.

Ни один из сотрудников заведения не вмешался, когда охранник избивал посетителя. Мужчина получил множественные ушибы и был вынужден обратиться за помощью к медикам. Как позднее рассказал пострадавший, по мнению нападавшего, он слишком медленно надевал на себя маску на входе.

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