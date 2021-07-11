Вильфанд предупредил о солнечной радиации в Москве на следующей неделе

Москва, 11 июля. Москву ожидает усиление жары в начале следующей недели. Столбики термометров поднимутся до 35 градусов.

Кроме жары, ситуацию ухудшит то, что высокая температура будет сопровождаться высоким уровнем опасного излучения. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

«Ничем порадовать не могу — жара будет только усиливаться на следующей неделе. Температура будет достигать 34 и даже 35 градусов. Неделя будет по-настоящему жаркая, опасно жаркая», — сказал Вильфанд.

При этом в Краснодарском крае температура будет ниже, чем в Москве. В Геленджике и Сочи ожидается 28–30 градусов. Аномальная жара в российской столице скорее всего продлится до конца следующей недели. Уровень ультрафиолетовой радиации будет достать 5,5 единиц при безопасном и комфортном уровне в две единицы.

Ранее управление МЧС России по Курской области объявило в регионе штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды. Так, с 11 по 16 июля средняя температура воздуха составит +26...+27 градусов. Такое значение на семь-девять градусов выше климатической нормы.