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Новую школу на 800 мест построят в бывшей промзоне «Октябрьское поле» в Москве
Общество
Новую школу на 800 мест построят в бывшей промзоне «Октябрьское поле» в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Москва, 10 июля. Школа будет расположена в московском районе Щукино. Строительные работы проводятся в рамках развития территории бывшей промзоны «Октябрьское поле».

Строительство новой школы на 800 мест в московском районе Щукино вступило в активную фазу. Как рассказал заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев, работы проводятся в рамках комплексного развития территории бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле».

Согласно плану, площадь четырехэтажного здания школы составит 13 тысяч квадратных метров. Завершение работ по строительству и обустройству назначено на 2023 год. Кроме школы, на территории промзоны также возведут крупный жилой район.

Как сообщалось ранее, в Крыму будет введена в эксплуатацию передовая сельская школа. Она расположена в Симферопольском районе. Первые ученики приступят к занятиям уже в этом году.

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школа строительство общество
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