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Три человека пострадали в ДТП с участием скорой на востоке Москвы
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с участием скорой на востоке Москвы
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 июля. ДТП с участием машины скорой помощи на дублере Щелковского шоссе обернулось травмами для трех человек. Из-за аварии движение по магистрали было временно перекрыто.

Вторым участником столкновения оказался Lexus. Карета скорой помощи не поделила перекресток с легковым автомобилем и от удара опрокинулась, сообщает пресс-служба столичного дептранса.

Дорожный инцидент произошел на пересечении Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы. Участники аварии получили травмы разной степени тяжести.

Позже пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своем Telegram-канале сообщила о возобновлении движения транспорта по шоссе.

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