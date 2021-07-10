Три человека пострадали в ДТП с участием скорой на востоке Москвы

Москва, 10 июля. ДТП с участием машины скорой помощи на дублере Щелковского шоссе обернулось травмами для трех человек. Из-за аварии движение по магистрали было временно перекрыто.

Вторым участником столкновения оказался Lexus. Карета скорой помощи не поделила перекресток с легковым автомобилем и от удара опрокинулась, сообщает пресс-служба столичного дептранса.

Дорожный инцидент произошел на пересечении Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы. Участники аварии получили травмы разной степени тяжести.

Позже пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своем Telegram-канале сообщила о возобновлении движения транспорта по шоссе.