Показатели температуры воздуха в Москве приблизились к рекордным значениям

Москва, 10 июля. Жаркая погода в Москве практически побила новый температурный рекорд. Прошедший день стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений.

Столбики термометров в Москве достигли отметки в +33,2 градуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. По его словам, показатели температуры приблизились к новому рекорду.

«Сегодня максимальная температура в Москве составила +33,2 градуса и всего на 0,2 градуса не дотянула до рекордного значения, которое было в 1996 году», — уточнил он.

Вильфанд отметил, что 10 июля 2021 года стало вторым в списке самых жарких дней за всю историю метеорологических наблюдений. В целом же жаркая погода, установившаяся в регионах европейской части России, продержится до середины месяца, что обусловлено влиянием антициклона.