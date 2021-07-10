Проверка ПЦР-тестов стала причиной очередей на регистрацию в аэропорту Шереметьево

Москва, 10 июля. Необходимая проверка ПЦР-тестов на коронавирус у пассажиров международных рейсов стала причиной длинных очередей у стоек регистрации в московском аэропорту Шереметьево.

Сотрудники аэропорта проверяли срок действия тестов и их соответствие персональным данным. Об этом сообщили в дирекции по связям с общественностью воздушной гавани.

«Временные скопления пассажиров на стойках регистрации обусловлены возросшей нагрузкой на стойки регистрации в связи с увеличившимся временем на проверку требуемых документов», — подчеркнул собеседник ТАСС.

Россиянам ранее назвали доступные для зарубежного отдыха страны. С ускорением темпов вакцинации от COVID-19 для туристов открываются все больше заграничных курортов.