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Проверка ПЦР-тестов стала причиной очередей на регистрацию в аэропорту Шереметьево

  /   Обновлено: 10 июля 2021 18:21
Общество
Проверка ПЦР-тестов стала причиной очередей на регистрацию в аэропорту Шереметьево
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 10 июля. Необходимая проверка ПЦР-тестов на коронавирус у пассажиров международных рейсов стала причиной длинных очередей у стоек регистрации в московском аэропорту Шереметьево.

Сотрудники аэропорта проверяли срок действия тестов и их соответствие персональным данным. Об этом сообщили в дирекции по связям с общественностью воздушной гавани.

«Временные скопления пассажиров на стойках регистрации обусловлены возросшей нагрузкой на стойки регистрации в связи с увеличившимся временем на проверку требуемых документов», — подчеркнул собеседник ТАСС.

Россиянам ранее назвали доступные для зарубежного отдыха страны. С ускорением темпов вакцинации от COVID-19 для туристов открываются все больше заграничных курортов.

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