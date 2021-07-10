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Рынок труда Москвы вернулся к докризисному уровню
Экономика
Рынок труда Москвы вернулся к докризисному уровню
pixabay.com

Москва, 10 июля. Количество рабочих мест в Москве уже практически вернулось к докризисному уровню, сообщил заммэра города по экономическим вопросам Владимир Ефимов.

Он отметил, что восстановление рынка труда столицы началось в июне 2020 года. Сейчас, по его словам, число вакансий в объединенной базе данных городской службы занятости составляет 378 тысяч, а уровень безработицы — всего 0,4%.

Ефимов добавил, что всего в Москве насчитывается 8 млн рабочих мест. Благодаря высокоразвитому рынку труда безработица неуклонно снижается, подчеркнул чиновник. Он уточнил, что в первой половине июля число безработных в столице составило всего 41,4 тысячи человек.

Тем временем аналитики зафиксировали новую тенденцию на рынке труда в России на фоне пандемии. По их данным, работодатели и соискатели стали более требовательно относиться друг к другу.

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москва безработица ефимов рынок труда
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