Рынок труда Москвы вернулся к докризисному уровню

Москва, 10 июля. Количество рабочих мест в Москве уже практически вернулось к докризисному уровню, сообщил заммэра города по экономическим вопросам Владимир Ефимов.

Он отметил, что восстановление рынка труда столицы началось в июне 2020 года. Сейчас, по его словам, число вакансий в объединенной базе данных городской службы занятости составляет 378 тысяч, а уровень безработицы — всего 0,4%.

Ефимов добавил, что всего в Москве насчитывается 8 млн рабочих мест. Благодаря высокоразвитому рынку труда безработица неуклонно снижается, подчеркнул чиновник. Он уточнил, что в первой половине июля число безработных в столице составило всего 41,4 тысячи человек.

Тем временем аналитики зафиксировали новую тенденцию на рынке труда в России на фоне пандемии. По их данным, работодатели и соискатели стали более требовательно относиться друг к другу.