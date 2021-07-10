Пассажирам московского метро раздают питьевую воду из-за сильной жары

Москва, 10 июля. Пассажиры 28 станций метро Москвы могут бесплатно получить бутилированную питьевую воду в связи с экстремальной жарой.

Сообщение о раздаче питьевой воды появилось в официальном Twitter-аккаунте подземки. Там отметили, что аномальная жара — тренд этого лета.

«Провести выходные, радуясь солнышку, или прятаться за плотно закрытыми шторами ? Пока вы решаете, мы продолжаем следить за температурой и раздавать питьевую воду на станциях метро», – сообщили в обращении к пассажирам столичного метро.

Москвичам привели перечень станций, где желающие могут получить питьевую воду абсолютно бесплатно. Раздача производится на «Баррикадной», «Бульваре Адмирала Ушакова», «Бульваре Рокоссовского» и «Бунинской аллее». Помимо этого, воду можно получить на станциях «Парк победы», «Сокол», «Студенческая» и других.

Как стало известно ранее, аномальная жара в Москве продлится еще неделю. Столбики термометра достигнут максимальной температуры в +34 градуса.