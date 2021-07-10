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Прокуратура контролирует расследование дела о попытке хищения денег у ветерана

  /   Обновлено: 10 июля 2021 17:12
Происшествия
Прокуратура контролирует расследование дела о попытке хищения денег у ветерана
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Москва, 10 июля. Надзорные органы следят за расследованием уголовного дела, которое возбудили после того, как мошенники пытались обмануть 96-летнего ветерана Василия Пронина.

По словам ветерана, ему несколько раз звонили неизвестные номера. Люди представлялись работниками Пенсионного фонда России, а также судебными приставами. Они сообщили, что у пенсионера есть долг размером в 75 тысяч рублей за аренду банковской ячейки.

Аферисты утверждали, что на счету хранились средства, которые принадлежали пенсионеру за некачественные медицинские услуги. Злоумышленники требовали, чтобы мужчина оформил перевод на указанную сумму.

Фронтовик не повелся на уловки мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ.

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