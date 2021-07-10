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Москвичам пообещали три тепловых рекорда на следующей неделе

  /   Обновлено: 10 июля 2021 17:05
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Общество
Москвичам пообещали три тепловых рекорда на следующей неделе
Агентство городских новостей Москва

Москва, 10 июля. Жителей Москвы ожидают сразу три тепловых рекорда на следующей неделе, а именно 13, 15 и 16 июля.

Однако уже в следующие выходные крышку парникового котла «сорвет», и на смену аномальной жаре придут ливни и грозы. Об этом сообщили РИА Новости в центра погоды «Фобос».

Россиянам ранее рассказали, как облегчить влияние жары на организм. Так, необходимо как можно больше времени проводить в тени и употреблять значительное количество жидкости. Отдавать предпочтение лучше обычной питьевой воде.

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погода москва рекорд жара
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