Москвичам пообещали три тепловых рекорда на следующей неделе

Москва, 10 июля. Жителей Москвы ожидают сразу три тепловых рекорда на следующей неделе, а именно 13, 15 и 16 июля.

Однако уже в следующие выходные крышку парникового котла «сорвет», и на смену аномальной жаре придут ливни и грозы. Об этом сообщили РИА Новости в центра погоды «Фобос».

Россиянам ранее рассказали, как облегчить влияние жары на организм. Так, необходимо как можно больше времени проводить в тени и употреблять значительное количество жидкости. Отдавать предпочтение лучше обычной питьевой воде.