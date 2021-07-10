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Огромная очередь образовалась в центре Москвы на вакцинацию препаратом «КовиВак»

  /   Обновлено: 10 июля 2021 16:06
Общество
Огромная очередь образовалась в центре Москвы на вакцинацию препаратом «КовиВак»
pixabay.com

Москва, 10 июля. Жители Москвы выстроились в очередь в центре столицы на вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «КовиВак».

Новая партия вакцины от коронавируса «КовиВак» поступила в столицу. Ее распределили в 14 павильонов «Здоровая Москва». В каждый доставили по 850 доз препарата.

Желающие пройти вакцинацию москвичи выстроились в огромную очередь в Фестивальном парке, который расположен в центре Москвы. Число собравшихся людей свидетельствует о популярности препарата у горожан. Журналисты Федерального агентства новостей (ФАН) сняли образовавшуюся очередь на видео.

Мэрия Москвы ранее сообщила, что в город поступила партия вакцины «КовиВак». Препарат разработали специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН. Предварительно записываться на прививку не нужно.

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вакцинация очередь коронавирус ковивак
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