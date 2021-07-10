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Число сделок с новостройками выросло на рынке Москвы

  /   Обновлено: 10 июля 2021 15:10
Экономика
Число сделок с новостройками выросло на рынке Москвы
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Москва, 10 июля. На московском рынке новостроек зафиксировано 84,3 тысячи договоров долевого участия по итогам первой половины 2021 года. Показатель на 46,5% больше аналогичного периода 2020 года.

Статистические данные представили аналитики ЦИАН. В Московской области значение выросло на 22% относительно первой половины прошлого года. Согласно мнению экспертов, льготная ипотека побуждает покупателей приобретать более дорогую недвижимость в лучших местах, передает РБК.

Около 58% сделок пришлись на столицу в январе-июне текущего года. Операции на первичном рынке распределялись поровну между Москвой и Московской областью в минувшем году. Медианная стоимость квадратного метра достигла 265,3 тысячи рублей. В результате показатель прибавил 14% по итогам шести месяцев.

Рост цен на квартиры и снижение предложения нового жилья заставили отечественных инвесторов обратить внимание на коммерческую недвижимость. Вливание денежных средств в помещения традиционно считается наиболее консервативным вариантом в России.

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