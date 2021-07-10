Московские полицейские накрыли торговцев справками о медотводе от вакцинации

Москва, 10 июля. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности злоумышленников, которые продают поддельные справки, не разрешающие делать прививки от коронавируса.

Согласно данным полиции, оперативник встретился с девушкой на Измайловском проспекте якобы для покупки справки. Гражданка сказала, что работает курьером и за 250 рублей доставляет посылки.

Документ направили на экспертизу. Она подтвердила, что штампы и печати государственных учреждений на нем являются поддельными. Справку продавали за 3500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ. Фигурантам грозит до двух лет лишения свободы. Все детали произошедшего устанавливаются.