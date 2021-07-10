Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 12:57
12:56
Общество
Петербуржцам рассказали, как будет работать прививочный пункт в Цирке на Фонтанке
12:50
Общество
Жена Петра Мамонова подтвердила улучшение состояния музыканта
12:40
Происшествия
Бывший участник «Дома-2» выпал из окна московской многоэтажки и погиб
12:37
Экономика
Табачная компания из США покупает производителя ингаляторов
12:37
Общество
Синоптики предупредили петербуржцев о жаре до +34 градусов в выходные
12:35
Весь мир
В Чили полицейские застрелили активиста, который боролся за автономию мапуче
12:33
Происшествия
Один человек погиб при лесном пожаре в поселке под Челябинском
12:32
Политика
Байден раскрыл возможную дату встречи специалистов России и США по кибербезопасности
12:31
Весь мир
Тегеран отреагировал на захват талибами ирано-афганских пограничных пунктов
12:23
Происшествия
Несколько человек пострадали при взрыве на праздновании Ивана Купалы на Украине
Все новости

Московские полицейские накрыли торговцев справками о медотводе от вакцинации
Происшествия
Московские полицейские накрыли торговцев справками о медотводе от вакцинации
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 10 июля. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности злоумышленников, которые продают поддельные справки, не разрешающие делать прививки от коронавируса.

Согласно данным полиции, оперативник встретился с девушкой на Измайловском проспекте якобы для покупки справки. Гражданка сказала, что работает курьером и за 250 рублей доставляет посылки.

Документ направили на экспертизу. Она подтвердила, что штампы и печати государственных учреждений на нем являются поддельными. Справку продавали за 3500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ. Фигурантам грозит до двух лет лишения свободы. Все детали произошедшего устанавливаются.

Вернуться назад

москва подделки справка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru