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Власти Москвы рассказали об открытии станции «Смоленская» после реконструкции
Общество
Власти Москвы рассказали об открытии станции «Смоленская» после реконструкции
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 10 июля. Станция «Смоленская» Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена вновь стала доступна для горожан, заявил руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

Открытие станции после реконструкции совпало с праздником транспортников, заявил он. Как уточнил Ликсутов, строители максимально привели станцию к изначальному виду, который инженеры придали ей в 1953 году.

Кассовые окна на «Смоленской» станции были перенесены в историческое место, добавил глава транспортного комплекса Москвы. По его словам, особое внимание уделено панно, которые посвящены армии. Вдобавок к этому, на станции стало больше света.

Основные конструкции станции метро «Лианозово» на новом участке Люблинско-Дмитровской линии в Москве построили на 50%. Как сообщалось ранее, эту информацию подтвердил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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москва метро смоленская
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