Два человека пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Москве

Москва, 10 июля. Серьезное ДТП случилось на 32-м км Киевского шоссе. Дорогу не поделили автобус и грузовик. На место выехали сотрудники экстренных служб.

В результате аварии пострадали два пассажира автобуса. Их отправили в ГКБ №1. Один из них находится в тяжелом состоянии. О здоровье второго ничего не сообщается. На месте ДТП работают полицейские. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Смертельное ДТП произошло в Нижнеломовском районе Пензенской области. Погибли два человека, сообщал сайт 360tv.ru.