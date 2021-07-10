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Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Новой Москве
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Новой Москве
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 июля. Два человека пострадали в дорожной аварии с участием автобуса на Киевском шоссе в Новой Москве.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщает, что автобус столкнулся с автомобилем на юге Москвы. В результате ДТП пострадали двое пассажиров автобуса.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. На месте ДТП работают полицейские. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что «Ладу» разорвало на части после ДТП в Прикамье, погиб подросток. ФАН публикует фотографии с места инцидента.

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