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Желтый уровень погодной опасности введен в Москве из-за жары и гроз
Общество
Желтый уровень погодной опасности введен в Москве из-за жары и гроз
Агентство городских новостей Москва

Москва, 10 июля. Жара до плюс 32 градусов, гроза и облачная погода ожидает жителей столицы России 10 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Воздух в Москве днем прогреется до 32 градусов тепла, а ночью термометры москвичей будут показывать плюс 19 градусов. В Московской области жара до 33 градусов, а ночью температура может снизиться до 16 градусов тепла. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье из-за жары до 16:00 11 июля, отмечают синоптики.

Большинство регионов европейской части России в ближайшие дни ждет жара. В Мурманске потеплеет до плюс 26 градусов, а на юге России синоптики прогнозируют до плюс 35 градусов.

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