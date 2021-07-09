Собянин рассказал о мощности московских центров вакцинации от COVID-19

Москва, 9 июля. Мощности всех столичных центров вакцинации рассчитаны на 150-160 тысяч человек в сутки. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, в городе уже несколько дней вакцинацию посещают по 110 тысяч человек в сутки. Он отметил рост числа привившихся вторым компонентом препарата местных жителей. Как отметил Собянин в эфире телеканала «Россия-1», власти города заранее были готовы к тому, что вакцинации первым и вторым компонентом сойдутся в пике, поэтому системе нужно будет справиться с этой нагрузкой.

Введение специальных QR-кодов для привитых от коронавируса жителей Москвы показывает свои результаты, сообщал Собянин. Он отметил, что в столице России уже выдано около трех миллионов кодов для посещения кафе, ресторанов и различных мероприятий.