Московский двор оборудовали средствами для уборки за собаками

Москва, 9 июля. Жители одного из дворов Москвы поделились в соцсетях фотографией висящего на дереве рулона целлофановых пакетов.

Неизвестный также приклеил к стволу записку, в которой призвал владельцев питомцев улыбнуться и убрать за собакой. Также он предложил внести пожертвование в 1 рубль на развитие такого необычного проекта.

«Пожертвуй 1 рубль, и пакеты тут будут всегда», — сказано в записке.

Неизвестный указал номер телефона, поэтому когда пакеты закончатся, москвичи смогут сообщить об этом. Скорее всего, благодетель обновит рулон при необходимости. Жители были приятно удивлены появлению такого сервиса во дворе.

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