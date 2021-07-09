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Московский двор оборудовали средствами для уборки за собаками
Общество
Московский двор оборудовали средствами для уборки за собаками
pixabay.com

Москва, 9 июля. Жители одного из дворов Москвы поделились в соцсетях фотографией висящего на дереве рулона целлофановых пакетов.

Неизвестный также приклеил к стволу записку, в которой призвал владельцев питомцев улыбнуться и убрать за собакой. Также он предложил внести пожертвование в 1 рубль на развитие такого необычного проекта.

«Пожертвуй 1 рубль, и пакеты тут будут всегда», — сказано в записке.

Неизвестный указал номер телефона, поэтому когда пакеты закончатся, москвичи смогут сообщить об этом. Скорее всего, благодетель обновит рулон при необходимости. Жители были приятно удивлены появлению такого сервиса во дворе.

Умные казанские собаки ранее «научили» прохожих правильно переходить дорогу. Стая бродячих собак перешла оживленный перекресток по правилам.

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